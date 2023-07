Húshâldens stekke har faker yn ’e skulden, Friezen liene it minst faak

It binne foaral húshâldingen mei bern dy’t har yn ’e skulden stekke. Hja foarmje hast de helte (46%) fan de oanfragen en wolle yn trochsneed 16.140 euro liene. Dat docht bliken út tsientûzenen lienoanfragen op it ferlikingsplatfoarm Independer.

Húshâldens liene yn ferhâlding faker foar in karavan as foar in ferbouwing fan in wente en op nûmer trije stiet it oanskaffen fan in auto. Allinnichsteanden wolle dan yn ferhâlding wer faker jild liene foar meubels of in nije motor. Yn Fryslân wurdt 24% minder faak in liening oanfrege as yn trochsneed yn Nederlân. Relatyf sjoen komme dêrmei út Fryslân de minste oanfragen. Wol wurdt yn Fryslân relatyf it faakst in oanfraach foar in boat dien (+163% neffens de lanlike trochsneed).

Hast fjouwer op de tsien lienoanfragen is foar auto

Independer bringt sûnt 1 jannewaris 2021 de liendoelen en de trochsneed hichte fan de lienoanfragen yn kaart. Sa komt in byld nei foaren wat de trochsneed Nederlanner lient en foar hokker doel. Foar it earste healjier fan 2023 is it trochsneed lienbedrach no 15.904 euro. Dat is in tanimming fan 10% neffens 2022 en in tanimming fan 13% neffens 2021. It grutste part, 39%, brûkt it jild om in auto te bekostigjen. 20% slút in liening ôf om de ferbouwing fan in wente te beteljen. Goed 18% fan alle oanfragen wurdt dien om ekstra finansjele romte te kreëarjen. Fansels binne der wol ferskillen yn de ûnderskate doelgroepen lykas húshâldens, pearen (sûnder bern) en allinnichsteanden.

Pear giet foar lúksere produkten en allinnichsteanden foar meubels

By spannen (sûnder bern) wurdt yn ferhâlding it leafst in liening oanfrege foar in karavan, dat persintaazje leit sels 27% heger neffens de lanlike trochnsneed yn Nederlân. Foar de twadde meast foarkommende reden, in rekreaasjewente, is dat 25%, folge troch de kar foar in boat mei 22% heger as de trochsneed. By allinnichsteanden wurdt yn ferliking mei alle oanfragen just faker liend foar meubels, mar leafst 37% mear as yn trochsneed yn Nederlân. Foar it ôflossen fan in restskuld is dat 31% en foar in motor 16% mear as yn trochsneed. Allinnichsteanden liene wol, mei gemiddeld 12.879 euro in leger bedrach as húshâldens. Dat is in tsjokke 3.000 minder as de 16.140 euro dy’t húshâldens liene wolle. Pearen (sûnder bern) wolle mei in bedrach fan 16.631 euro krekt wat mear liene.

Grutte ferskillen de provinsje: Flevolân lient hast twa kear sa faak

Der binne ek ferskillen yn it liengedrach de provinsje te sjen. Yn Flevolân wurdt hast twa kear sa faak in liening oanfrege as yn trochsneed yn Nederlân. Nei alle gedachten trochdat it oanpart húshâldens 26% heger is yn ferliking mei oare lienoanfregers yn Nederlân. Wol wike de liendoelen yn Flevolân ôf neffens de trochsneed yn Nederlân. Dêr wurdt it jild it faakst brûkt foar in auto, folge troch de ferbouwing fan in wente en dêrnei it ôflossen fan in oare liening. Flevolanners meie dan faker in lienoanfraach dwaan, it trochsneed winske bedrach is net it heechste fan Nederlân.

Rânestêd lient mear, Grinslân it minst

Ut de berekkeningen fan Independer docht bliken dat it trochsneed winske lienbedrach yn hiel Nederlân 15.258 euro is. Dochs binne der grutte regionale ferskillen. Yn Noard-Hollân woe men yn trochsneed it heechste bedrach liene: 16.869 euro. Yn Utert (16.856 euro) en Flevolân (15.947) waarden ek flinke bedraggen oanfrege. De trije provinsjes dêr’t yn gemiddeld de leechste bedraggen oanfrege waarden, binne Drinte, Limburch en Grinslân. Yn Grinslân waard fan alle provinsjes yn trochsneed it leechste bedrach oanfrege: 13.136 euro.

Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer it ûndersyk.