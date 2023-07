Humus en ynnovaasjes

Yn it ramt fan de Bildtse Aardappelweken wie der ferline wike moandei yn Sint-Anne in temajûn. Dy waard holden yn de loads fan Rodenhuis Agro en organisearre troch Mijno van Dijk Mechanisatie. De lêzingen en de diskusje sleaten oan by it tema foodprint. Sintraal stie de takomst fan de lânbou.

De loads wie ek it spylplak fan de teäterfoarstelling Axomama en ien fan de lokaasjes fan de eksposysje ‘Kûnst in skuren’. Diskusjelieder Nannie Jensma-van Herwijnen fan Stichting Bildtse Aardappelweken sette de diskusje op skerp mei de opmerking dat elkenien him mei it tema foodprint dwaande hâlde moatte soe of op syn minst deroer neitinke.

De earste sprekker wie Theo Mulder, foarsitter fan Symphony of Soils. Hy begûn mei in stelling fan presidint Roosevelt: ‘A nation which destroys its soil destroys itself.’ Mei foarbylden joech er oan dat de lânbou wer mear nei de humus yn ’e grûn sjen moat. Boeren moatte humus meitsje yn stee fan ôfbrekke, sei er. De boer is de sûnmakker fan de ierde en dy rol moat er hâlde.

As twadde kaam Erik van der Hengel, foarsitter fan Stichting I-VEE, oan it wurd. Hy hold in pleit om kennis te bondeljen en sa de emisje nei 0 te bringen. Dat kin troch ferbining te meitsjen mei de bouboer en ynnovaasjes yn de (melk)feehâlderij. Bygelyks troch de bouboer, as it mooglik is, produkten ôfnimme te litten dy’t de melkfeehâlderij oanbiedt. De feehâlderij moat noch better nei it ferlet fan de lânbou sjen. Troch ynnovaasjes is de kwaliteit fan de dong te ferbetterjen. Sa wurdt bettere organyske dong makke, ek wol ‘maatmest’ neamd.

Klaas de Boer, fan Special Machines de Boer, naam as tredde sprekker de mikrofoan yn ’e hân. Hy spruts de winsk út om te ynnovearjen yn stee fan te sanearjen. De Boer is de betinker fan in systeem om ammoniakgas op te fangen út de stâl- en proseslucht. De ynnovaasje makket der dan ‘griene ammoniak’ fan. Mei dat systeem kin de emisje ek kontrolearre en registrearre wurde. De gegevens binne te besjen troch de oerheid. Fanwegen wetjouwing blykt it lykwols dreech om it systeem te ymplemintearjen.

Nei it skoft kaam de lêste sprekker, Teun de Jong, oan bar. Hy is foarsitter fan it Nederlandse Akkerbouw Vakbond en hat yn dy funksje by de ûnderhannelingen oer it Lânbou-akkoart belutsen west. Hy begûn mei de opmerking dat der in striid om de grûn geande is. Wenningbou, diken, yndustry, natuer en grien pikke grûn fan it lânbou-areaal yn. De Jong prate ek oer nije bedriuwsorganisaasjes. As foarbyld neamde er it ûntwikkeljen fan aaiwytteelt yn Nederlân, mar dat moat konkurrearje mei de ymport fan goedkeape soaja út bygelyks Brazilië.

Ta beslút murk er op dat twatredde fan de ynnovaasjes fêstrint op regeljouwing. “Wij lulle ’n soad, maar poetse te min”, sei er op syn Biltsk. It risiko leit by de boer, en de oerheid hâldt technyske oplossingen tsjin.

Yn it skoft en nei ôfrin waard drok diskusjearre oer de sprekkers. It bliuwt in syktocht nei de ynnovaasjes en de ferskillende foarmen fan rûngong yn de lânbou. En dy puzel wurdt der net makliker op.