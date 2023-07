Hein Jaap Hilarides: Taeke

Stikky

Wat ’n momint! ’t Eerste plak overnimme in ’t punteklassemint fan de beste kaatsers fan alle tiden. Wat gaat d’r dan deur je hine? Dat weet niet een, alleen Taeke Triemstra út St.-Jabik. Taeke het sont ’n paar uur de meeste punten die’t ’n kaatser ooit op de Frise felden haald het. Wat ’n prestasy.

Der binne ’n paar aigenskappen foor norig. Om te beginnen motte je búttengewoan goed kaatse kinne. Dat het altyd soa weest. Je motte froeg in de hoofdklasse beginne, dat is ok soa. Taeke kaatste drekt na de jonges al met in ’t groat-spul. En dan motte jou ’t spultsy heel lang folhouwe. En dat het de kaatser ok deen. Al drieëntwintig jaar raist hij alle kaatsfelden fan Frysland ôf.

Maar dan binne je d’r nag niet. Je motte ’n heel sterk lichem hewwe, maar ok ’n hele sterke geest. Want at jou soa lang op de felden staan, dan binne d’r ok jaren dat ’t minder gaat. Fan alles is ferbijkommen: blessures, sykte, korona. Maar altyd kwam Taeke werom. En hoe! Hij ging gewoan weer feerder der’t hij bleven waar.

En nou, bij de dârde poging, pakt hij ’t punteklassemint in Luwt. De flâgen in St.-Jabik gaan út. Bij ôns hangt hij ok. En fanaven is ’t feest foor ’n onfoorstelbere sportman. Hij het him!