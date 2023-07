Fuortride nei ûngelok: yn dizze Fryske gemeente bart dat it faakst

Fuortride nei in ûngelok is strafber. Dochs gie it yn Fryslân ferline jier faak ferkeard: 1.700 kear waard oanjefte dien troch slachtoffers. Benammen yn Ljouwert binne in protte fuortriders. Yn dy gemeente waarden 490 proses-ferbalen opmakke. Dat konkludearret Independer.nl op grûn fan plysjesifers en data fan it Waarboarchfûns.

In sket omride, tsjin in parkearre auto oan botse of in oare ferkearsdielnimmer oanride: bestjoerders dy’t blik- en letselskea feroarsaakje, moatte har altyd by de beneidielde melde. Nettsjinsteande dat fuortriden strafber is, gie it ferline jier faak mis yn Fryslân. Der wie yn ’e provinsje sels in lichte tanimming fan 4% neffens 2021.

Yn dizze gemeente de measte misdriuwen

Yn Ljouwert waard it faakst oanjefte dien troch slachtoffers, mar ek yn Súdwest-Fryslân gie it faak mis. De top-fiifgemeenten yn Fryslân mei de measte fuortriders nei in ûngelok is sa:

Ljouwert: 490 oanjeften;

Súdwest-Fryslân: 260 oanjeften;

Smellingerlân: 150 oanjeften;

It Hearrenfean: 120 oanjeften;

Waadhoeke: 105 oanjeften.

Op de Fryske Waadeilannen waarden yn 2022 de minste proses-ferbalen opmakke foar fuortriden nei in ûngelok. Op Skiermûntseach wie gjin inkelde fuortrider registrearre. Foar wa’t benijd is hoe’t it sit yn de eigen gemeente, is it folsleine ûndersyk hjir te finen.

Op syn minst 68 miljoen euro oan skea

Fuortriders feroarsaakje flink wat skea. Yn 2022 kearde it Waarboarchfûns sa’n 68,1 miljoen euro út oan slachtoffers. It folsleine skeabedrach leit nei alle gedachten in stik heger, om’t lang net altyd bewiisd wurde kin dat in oar motorreau by de skea behelle wie. En net alle slachtoffers dogge oanjefte.

Trochride is strafber

Ien dy’t in oanriding feroarsaket, is wetlik ferplichte om op it plak fan it ûngelok te bliuwen oant de plysje der is. Docht ien dat net, dan is dy persoan strafber. Dat kin ek gefolgen hawwe foar de fersekering, om’t de fersekerder dy opsizze kin. It ôfsluten fan in nije poalis wurdt dan ek in stik lestiger. Op trochriden stiet in maksimale finzenisstraf fan trije moanne en in jildboete fan op syn heechst 8100 euro. Sa’nien kin ek syn rydbewiis foar maksimaal fiif jier kwytreitsje.