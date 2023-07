Fryske natuerdoelanalyzen nei Ekologyske Autoriteit

De natuerdoelanalyzen (NDA’s) foar de stikstofgefoelige Natura 2000-gebieten yn Fryslân binne klear. De provinsje Fryslân stjoerde se freed 30 juny nei de Ekologyske Autoriteit (EA). Yn de NDA’s stiet hoe’t it mei de natuer yn de gebieten giet. Foar in soad fan de Natura 2000-gebieten yn Fryslân jildt dat it ferdrûgjen, stikstof en fersuorring foar swierrichheden soargje. It no ynleverjen fan de NDA’s is in earste stap om in goed byld fan de natuerstatus yn Fryslân te krijen. De analyzen wurde aloan aktualisearre en befetsje dus gjin ûnomkearbere konklúzjes.

Yn de NDA’s is foar elk gebiet te lêzen hoe’t it mei de natuer giet, hokker knyppunten der binne en yn wat foar rjochting de oplossing te sykjen is. Se befetsje gjin maatregels dy’t foar it oangeande gebiet jildt. Dy folgje yn de op dy spesifike gebieten rjochte oanpak yn it ramt fan it Frysk Programma Lanlik gebiet (FPLG).

Deputearre Douwe Hoogland: “It hat in protte tiid koste om kwalitatyf goede NDA’s te meitsjen. Dêr is hurd oan wurke. It is wichtich dat de EA der no nei sjen kin, sadat wy op basis fan advys dêrwei wer fierder kinne mei de analyzen en dy oanfolje kinne. It jout ús ek de kâns om de EA gau út te nûgjen foar besiten om de situaasje yn it fjild en út breed perspektyf wei, ek mei de lânbou ta, te besjen. Wy moatte no mei faasje fierder, sadat de oanpak fan it FPLG begjinne kin en wy op lokaal nivo mei belutsen partijen ek oan ’e gong kinne. As de natuer foarút giet is dat ek de wei nei mear romte foar ûntwikkelingen en mooglikheden foar fergunningferliening.”

Aktualisearje

De NDA’s binne makke op basis fan al beskikbere ynformaasje – tink oan fjildbesiten, kaarten, ynventarisaasjes en getallen út databanken. Oer guon plantesoarten en libbensgebieten is op dit stuit noch net genôch bekend. Om dat te ferhelpen begjint de provinsje mei oanfoljende ûndersiken. De NDA’s wurde geregeld wer aktualisearre. Dêrby wurdt hieltyd sjoen hoe’t it mei de natuer giet, oft troffen maatregels helpe en fan hokker oanfoljende maatregels ferlet is. Besteande (âldere) ynformaasje kin dus sjoen wurde as nulmjitting. Sa ûntstiet der in hieltyd folsleiner byld fan hoe’t de natuer yn Fryslân him ûntjout.

Fergunningen

De NDA’s hawwe gjin formele status, mar befetsje wol de meast resinte ynformaasje oer de tastân fan de natuer yn in gebiet. As it giet om fergunningen is it ferplichte om dy ynformaasje by it beslút om wol of net in fergunning te ferlienen te beheljen. Oer it algemien is te sjen dat in soad soarten en libbensgebieten te lijen hawwe fan it ferdrûgjen, stikstof en fersuorring. De NDA’s binne te sjen as kaai om de fergunningferliening wer op gong te bringen, trochdat se ynsjoch jouwe yn de hjoeddeistige situaasje en wat derfoar nedich is om de natuer foarút te bringen.

De NDA’s en in taljochting op de dokuminten binne te finen op de webside. De EA bringt nei ferwachting de advizen oer de NDA’s fan ‘t hjerst út. De NDA’s foarmje mei it gebietsprogramma FPLG ynbring foar de gebietsoanpak yn Fryslân.