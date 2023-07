Frysk koälysje-akkoart mei krappe mearderheid fêststeld

Juster kamen de Fryske Steaten gear om it bestjoersakkoart fan de koälysje fan BBB, CDA, FNP en CU fêst te stellen en om de nije Deputearre Steaten te beneamen sadat dy beëdige wurde koene. Fan de 43 Steateleden wiene 42 opkommen. De koälysje kin op 24 stimmen rekkenje. Alle leden fan de koälysjepartijen stimden fansels foar, mar de folsleine opposysje stimde tsjin. It akkoart koe dus mei in lytse mearderheid fêststeld wurde.

JA21 tsjinne út namme fan alle opposysjepartijen twa moasjes yn oer de rol fan Provinsjale Steaten. De earste gie oer prestaasje-yndikatoaren, dêr’t ferlet fan is omdat der yn it akkoart mar in bytsje konkrete punten steane. De twadde giet oer it saneamde ‘strui-jild’ (ien miljoen euro), dat deputearren yn harren eigen regio frij te besteegjen hawwe en dêr’t de Steaten te min kontrôle op hawwe. Beide moasjes hellen it net.

Neffens de opposysje binne der te min konkrete plannen en stiet der yn it akkoart te min oer de leefberheid yn stêden; it giet benammen oer it plattelân. De plannen foar wynenerzjy is ek in soad krityk op. De koälysje wol gjin nije mûnen op it plattelân tastean en de mûnen dy’t wol set wurde meie, binne sa lyts dat se dochs net boud wurde. Der wurdt te min ynvestearre yn duorsume enerzjy.