Fragen oangeande in Europeeske talekaart

Ynstjoerd

Noch hieltiten haw ik him, ‘Talen fan Europa’. It is in kaart yn kleur, yn Fryske oersetting yn 2007 útjûn troch de Nederlânske Kommisje fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen. De kaart waard útbrocht by gelegenheid fan hûndert jier Frysk ûnderwiis. It is in bewurking fan in yn 2003 yn Barseloana útkommen Katalaanske edysje. Moai fansels, sa’n propagandistyske kaart. “Mear talen, mear takomst” stiet der ek noch op. Wat wol men noch mear!

Mar der heakket wol wat. Dat komt omdat de krekte grinzen fan it gebiet fan sa’n mearderheids- en/of minderheidstaal oan te jaan binne. Wêr hâldt in taalgebiet op? Mei 50% fan de sprekkers, of 40%, of krekt by 60%? En as minsken ferhúzje? Der kinne ek hiel licht lytse en grutte flaters yn sa’n kartografyske werjefte opdûke. Is it Flaamsk foar de minsken dêr echt wol Nederlânsk? In foarstelling fan Grinslânsk of Drintsk as taal kin ik my noch foarstelle, mar is it Nedersaksysk echt in taal, mei it gefoel dat dêrby heart? It Welshke taalgebiet is as fierstente grut foarsteld. En wat is der noch oer fan it Dútske taalgebiet yn Elzas-Lotaringen? Net folle mear.

Noch slimmer is it yn East-Europa. Soene der – ôfsjoen fan dat lytse rântsje op de kaart – fierderop yn Poalen echt gjin Dútsktaligen mear wenje? Poalen dy’t fia in Dútsktalige oerbeppe of -pake har Dútske roots wer ûntdutsen hawwe en harsels stikem wer as Dútsers beskôgje? In aktueel fraachstik, no’t de stimmen yn Poalen om miljarden oan Dútsk jild foar it leed fan tachtich jier lyn, en dy yn Dútslân foar it wer yn libben roppen fan de grinzen fan 1937 lûder begjinne te klinken? It tebekgean nei de grinzen fan 1937 hâldt yn dat Poalen sawat de helte fan syn hjoeddeistige grûngebiet kwyt rekket oan Dútslân. Om oer de situaasje op de Balkan, mei al syn liken yn ’e kast, mar te swijen.

Op de kaart is ek de Oekraïne as in ienfoarmich twatalich gebiet foarsteld. Mei ek noch in útsteksel Ruslân yn, grutter as alle Fryske taalgebieten byinoar. Dat liket my net bot neffens de realiteit. De hiele Oekraïne, foar safier’t dy al bestie, hat nea folslein Oekraynsk west. Der binne yn de Oekraïne fan âlds hiel grutte ientalich Russyske kriten, lykas al dy regio’s dy’t no nei in referindum by de Russyske federaasje foege binne. En der noch by komme sille.

By de kaart dêr’t ik hjir oer skriuw, giet it om in dúdlik ek mei ‘Europeesk’ jild útjûn produkt. Sa’n West-Europeeske kaart, mei sa’n útsteksel fan it ferûnderstelde Oekraynske taalgebiet Ruslân yn, is fansels ‘gefundenes Fressen’ foar it bewâld yn Kyef. Dat hat foar 2022 alle war dien om fan de Oekraïne in ientalich Oekraynske steat te meitsjen. Mei tûzenen ûnskuldige deaden yn de Donbas as gefolch troch besjittingen fan it Oekraynske leger, op parken, winkelsintra en boargerwenten.

Dat stribjen sil dêrom mislearje. It hat yn it foarste plak in hiel wichtige oarsaak west fan de ellinde dêr’t de Oekraïne no yn sit en wy nei alle gedachten oer net al te lange tiid ek. En twad: de Oekraïne lykas wy dat fan de Bosatlassen kend hawwe, komt der net wer. Der kin in lyts rompsteatsje westlik fan Kyef oerbliuwe. Mar de kâns is ek hiel grut, dat it finaal fan de kaart ferdwynt. Of jo moatte de totale ûndergong fan it minskdom dêrfoar riskearje wolle. En dan hat de Oekraïne ek gjin takomst mear.

(Ja, ik skreau hjirboppe Barseloana, en net dy oantsjutting mei in c. Dy brûke wy yn it Frysk net foar in s. Der bestiet noch hieltiten gjin list mei Fryske skriuwwize fan nammen bûten it Fryske taalgebiet. Dy soe der ris komme moatte. Ik haw dêr al in moai begjin mei makke, mei in atlas derby. Ik bin foar de fonetyske skriuwwize: Niuw Jork yn stee fan New York, Kyef yn stee fan de oeral opdûkende bekende skriuwwizen. En yn Grinslân, Drinte, Oerisel en Hollân it brûken fan de oarspronklik Frysktalige basis fan in hiel soad plaknammen dêr: Kallenseach yn stee fan Callantsoog, Puolmerein yn stee fan Purmerend, Tinarel yn stee fan Tinaarlo, en Wâldmanterp yn stee fan Woldendorp. Mar dat is wat foar in oare diskusje).

Kerst Huisman