Folkshegeskoalle Schylgeralân siket nije direkteur

De tsjintwurdige direkteur fan Folkshegeskoalle Schylgeralân, Jacqueline Spendel, sil mei yngong fan oktober 2023 foar it Frysk Museum oan ’e slach en nimt dêrom ôfskied fan Skylge. It bestjoer fan de Folkshegeskoalle siket no in nije direkteur.

Klik hjir foar de twatalige funksje-omskriuwing en -easken.

Klik op ynterview om mear te lêzen oer de filosofy fan de Skylger Folkshegeskoalle.