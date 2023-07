Film oer Grutte Pier ek te sjen yn Amearika

ITN Distribution hat distribúsjerjochten yn Noard- en Latynsk-Amearika kocht foar de film Grutte Pier fan Steven de Jong Films. De film kriget yn Amearika de titel Fight for Freedom.

De film, dy’t ek beskikber is as in minysearje fan fiif kear tritich minuten, is in epos oer de ferneamde Fryske frijheidsstrider, Pier Gerlofs Donia, better bekend as Grutte Pier. Hy is in sêfte reus dy’t, as syn famylje brutaal fermoarde wurdt, yn in troch wraak oandreaune moardner feroaret. Yn syn syktocht nei gerjochtichheid is er as in beaken foar it folk en hy wurdt harren lieder yn de striid foar ûnôfhinklikens. De film is regissearre troch Steven de Jong.

Milan van Weelden spilet de haadrol neist ûnder oare sjongeres en aktrise Elske DeWall en komponist en akteur Syb van der Ploeg. De oarspronklik Frysktalige film sil neisyngronisearre wurde yn it Ingelsk, Spaansk en Portugeesk, lit Stuart Alson, direkteur fan ITN Distribution witte.