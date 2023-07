Eksperts sette fraachtekens by deasjitten wolf dy’t boer oanfoel

Wolve-eksperts betwivelje oft de wolf dy’t snein deade waard nei’t er in boer biten hie, wol terjochte ôfsketten is. Om’t it om in beskerme soart giet, binne der strange regels oer de omgong mei it bist. Dy lykje yn dit gefal net folge te wêzen. Bistebeskermingsorganisaasjes hawwe oanjefte dien.

“In boargemaster mei it beslút nimme om in wolf ôf te sjitten, mar dat jildt foar in situaasje mei hommels grut gefaar”, seit ekolooch Dick Klees fan Wolven yn Nederlân tsjin de NOS. “Dit barde yn in greide yn in tinbefolke gebiet op sneintemoarn.” De hobbyboer dy’t yn it Drintske Wapse biten waard, wol syn ferhaal net yn ’e media dwaan. Dúdlik is dat er justermoarn efkes foar 7.00 oere mei syn frou ûntduts dat de wol ûnder in ôffreding trochkrûpt wie en op syn fee út wie. Ien skiep wie dea, in oar skiep en in geit moasten letter ôfmakke wurde.

Heafoarke en skeppe

“Hy besocht syn bisten mei in heafoarke en in skeppe te beskermjen en troch hiel hurd te razen, mar doe kaam de wolf hieltyd tichterby”, fertelt in doarpsgenoat dy’t krekt nei it ynsidint oankaam. “Hja woene it perseel ôf en diene it stek ticht, mar dy wolf is oer it stek sprongen en hat him doe yn ’e earm grepen.” Boargemaster Rikus Jager fan Westerveld, dêr’t Wapse ûnder falt, waard om 7.30 oere op ’e hichte steld. Wylst er nei it plak fan de oanfal ried, hold er kontakt mei syn lokoboargemaster, dy’t al op it plak wie. Nei trije kertier namen sy it beslút om it bist dea te sjitten.

Neffens de boargemaster wie de wolf “te folle op minsken fokust”, en wie it risiko op werhelling grut. It bist hie neffens him fia striebalen oer de ôffreding flechtsje kinnen, mar hie dat net dien. “Men moat in knoop trochhakke: kin men sa’n wolf noch wol frij rinne litte? Of is it risiko te grut dat it wer in kear bart?” Doe’t Jager om 10.00 oere hinne oankaam, wie it bist al deasketten. De boer rekke ferwûne oan ’e earm. Hy is foar kontrôle nei it sikehûs brocht en is ûnderwilens wer thús.

Jager seit dat er dêrfoar oerlis mei eksperts hân hat. Wa wol er net sizze, om’t er ûnderwilens in ûndersyk rint. Dick Klees seit yn alle gefal dat er net skille is en oare saakkundigen fan Wolven yn Nederlân sizze dat ek. “Der hat hiel wat kontakt ûnderinoar west en wy kenne gjin namme fan in ekspert dy’t dêrby heard is, dat dêr hawwe wy ek fraachtekens oer.”

In wurdfierder fan Bij12, de oerheidstsjinst dy’t wolven yn ’e gaten hâldt yn Nederlân, hat in kanttekening. “It is wenstich dat advys ynwûn wurdt, mar dat kin ek by in lokale faunabehearder. En as de boargemaster rûst dat de feiligens yn it geding is, mei yngrepen wurde sûnder advys yn te winnen.” Om dy ynskatting te meitsjen, is saakkundich advys neffens Klees lykwols krusjaal. In grau of in byt is net fuortdaliks foldwaande. “As wy in wolf bedriigje of oanfalle en in wolf dan wat weromdocht, dan is it ferdigenjen en gjin soarchlik hâlden en dragen. Dat soe gjin reden wêze om ôf te sjitten, want dat hâlden en dragen sil him ek net werhelje.”

Protokol

Liedend moat dêrom it protokol wêze dat opsteld is om ynteraksje tusken minske en wolf te regulearjen. Dêr stiet yn dat earst besocht wurde moat om de wolf te ferjeien. “Allinnich as dat net ridlikerwiis mooglik is, kin besletten wurde om op deadlike maatregels oer te gean.” Foar boargemaster Jager wie dat in útmakke saak. “Der binne ferskate protokollen oer, mar op sa’n stuit dat in minsken oanfallen wurdt, hat men amper tiid om omtinken oan it protokol te besteegjen. It freget in adekwate aksje en men kin jin gjin ferkearde beslissing feroarloovje.”

Jager seit dat de gemeente de barrens evaluearje sil. Hy sprekt der yn alle gefal skande fan dat de boer derfan betichte wurdt syn skiep ûnfoldwaande te beskermjen. “De boer nimt it foar syn bisten op. Net te leauwen dat der oanjefte tsjin him dien is.”

