Einpresintaasje Olivia D’Cruz ‘Water Witching’ yn Keunsthûs SYB

Olivia D’Cruz hat fan 26 juny ôf residinsje holden yn Keunsthûs SYB yn Beetstersweach. De namme fan har projekt is Water Withing: A research on landscape and fiction. Yn 2022 wie Olivia ien fan de fiif selektearre gadingmakkers foar de Sybren Hellinga Keunstpriis, dy’t it keunsthûs om ’e trije jier organisearret.

By har residinsje yn Keunsthûs SYB liet Olivia D’Cruz har ynspirearje troch de praktyk fan it wicheljen om de minsklike relaasjes mei it lânskip te ûndersykjen. Wicheljen, ek bekend as wichelroederinnen of, yn it Ingelsk, water witching en dowsing is in praktyk dêr’t in twiich yn foarkfoarm of in pear L-foarmige brûnzen stêven by brûkt wurde om ûndergrûnske wetterboarnen, minerale ôfsettingen of ferlerne foarwerpen mei op te spoaren.

De keunstneresse reflektearret op it histoaryske gebrûk fan wicheljen yn systemen fan grûnstofwinning. Boppedat ûndersiket se troch petearen mei lokale bewenners hokker oantinkens oft dy hawwe oan it gebrûk fan wicheljen of soartgelikense praktiken om wetterputten, boarnen, mineralen of sels ferlerne foarwerpen te lokalisearjen. De kuiertochten, moetingen en petearen hat Olivia dokumintearre mei fideo- en filmopnamen en dy úteinlik ferwurke ta in film.

Op snein 30 july is de einpresintaasje. Nigethawwers binne fan herten wolkom. Keunsthûs SYB is fan 13.00 oant 17.00 oere iepen.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.kunsthuissyb.nl.