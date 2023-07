Doede Wiersma: Frij, frij, wy binne frij!

Oertinking

Wanda Poltawska siet fjouwer jier yn it frouljuskonsintraasjekamp Ravensbrück. Se makke de skriklikste dingen mei: gjin of te min iten, swier wurk, sykten, mishanneling, de beruchte medyske eksperiminten, alle dagen deaden by boskjes. Sy oerlibbe it. Op ’e dei fan ’e befrijing klom se op de wachttoer fan it kamp en rôp sa lûd as se koe: “Frij, frij, wy binne frij!”

Fóár de Tsien Wurden op giet in sin dy’t wy sjen kinne as it fûnemint. Dêryn hearre wy: “Frij, frije, wy binne frij!” Wy moatte dêr net oerhinne lêze, want it giet hjir oer in God dy’t partidich is foar frijheid. In God dy’t in hekel hat oan minsken en systemen dy’t fan oare minsken slaven meitsje. Ienris hat Er in folk befrijd út slavernij en Hy wol dat hieltyd op ’e nij dwaan. Lykas ienris op Mozes, sa docht Er ek no in appèl op minsken om Him dêrby te helpen.

Frijheid betsjut dat it oars kin. Dat it net sa hoecht te bliuwen as it is. Ommers, dan soe Israel noch altyd yn Egypte sitte.

In oantrún ta befrijing lêze wy ek by Paulus (Galatiërs 5:1):

“Om frij te wêzen binne wy troch Kristus frijmakke.

Hâld dan hoek en lit jim net wer ûnder in slavejok bringe.”

De namme Jezus, Jozua, betsjut: JAHWÈH is befrijing.

De Geast fan God, fan dy Jezus, trunet ús oan ta befrijing.

“Frijheid is it geheim fan it gelok”, sei Thucydes al yn ’e fjirde iuw foar Kristus.

De God efter de Tsien Wurden hat it bêste foar mei it gelok fan minsken.

Wy telle it op ús fingers nei: tsien grutte frijheden, mar ek tsien grutte ferantwurdlikheden.

Want frijheid freget om ferantwurdlikheid.

Lêze: Psalm 119: 164-168

Mei tastimming oernommen út Wekker bliuwe, dat by de KFFB te bestellen is foar de ledepriis fan € 19,50. (boekeklub@kffb.nl, 06-5168 1577)