‘Slimmer’ is it nijste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân.

Sigrid: “Hast oeral is it bedwelmjend hyt en drûch. Tagelyk giet de ‘hillige’ oarloch fan Ruslân mei Oekraïne ûnfersteurd troch en jout in neismaak oan it simmergefoel. De daamopblazing liket al wer ferdampe nei de opskuor in pear hûndert kilometer fan Moskou. Perfoarst gjin komkommertiid.”