Deputearren beneamd, Steateleden beëdige

Fryslân hat in nij kolleezje fan Deputearre Steaten. De fiif deputearren binne woansdei troch Provinsjale Steaten beneamd. Der binne ek trije nije leden fan Provinsjale Steaten beëdige.

It wie in dei fan wikseling fan ‘e wacht. Fan de fiif deputearren dy’t Fryslân de ôfrûne jierren telde, giet allinnich Friso Douwstra (CDA) troch. Eke Folkerts (BBB), Sijbe Knol (FNP), Matthijs de Vries (ChristenUnie) en Femke Wiersma (BBB) binne nij yn it kolleezje.

Avine Fokkens (VVD), Klaas Fokkinga (FNP), Douwe Hoogland (PvdA) en Sietske Poepjes (CDA) swaaiden offisjeel ôf as deputearren. Kommissaris fan de Kening Arno Brok prate fol lof oer harren.

Provinsjale Steaten telle sûnt hjoed trije nije leden: Gerda Bos-Jonkman (VVD), Tjitte Hemstra (FNP) en Jantsje van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie). Hja binne beëdige troch kommissaris fan de Kening Arno Brok.

Bos is de opfolger fan Avine Fokkens, dy’t sûnt de ferkiezingen fan 15 maart fan dit jier ek Steatelid wie. Hemstra folget Sijbe Knol op en Van der Veen Matthijs de Vries.

Friso Douwstra lit ek in lege sit efter yn Provinsjale Steaten. Hy sil opfolge wurde troch Attje Meekma. De earstfolgjende gearkomsten fan Provinsjale Steaten binne yn septimber. Deputearre Steaten hâlde hjoed, tongersdei, harren earste gearkomste.