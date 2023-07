DelfSail organisearret simmerfotokriich

DelfSail, ien fan de grutste syleveneminten fan it jier, ropt alle seefeartleafhawwers en fotografynigethawwers op om harren meast maritime fotomomint fan dizze simmer te dielen op de offisjele DelfSail sosjalemediakanalen.

Dielnimmers hawwe de kâns om harren spektakulêre foto’s fan majestueuze sylskippen, prachtige sinneûndergongen op see, of oare unike maritime tafrielen te dielen en prizen te winnen. It evenemint stiet bekend om syn samling fan skippen en libbene maritime aktiviteiten. It publyk wurdt útnûge om diel te nimmen oan de #DelfSailmaritiem fotowedstriid, dêr’t trije prizen by te winnen binne.

Meast maritime foto: de foto dy’t it bêste de essinsje fan DelfSail en it maritime karakter werjout, wurdt beleane mei de titel ‘meast maritime foto’ en in eksklusive DelfSail-trui út de nije kolleksje.

Meast orizjinele foto: DelfSail moediget dielnimmers oan om harren kreativiteit te toanen troch in unike, ferrassende foto yn te stjoeren dy’t de sjuery ymponearje sil. De winner ûntfangt ek in DelfSail-trui as priis.

Measte seemilen: foar de echte seelju dy’t de ôfrûne simmer in protte seemilen ôflein hawwe, is der in spesjale kategory. De persoan dy’t de measte seemilen registrearre hat, mei in prachtige maritime foto, wint ek in moaie DelfSail-trui.

Meidwaan

Dielnimmers kinne harren foto’s op harren eigen Instagram-, Facebook- of Twitter-akkount sette mei de hekstekken #DelfSailmaritiem en #DelfSail2024. Wichtich is om it berjocht iepenbier te dielen en DelfSail dêryn te taggen ((Instagram: #DelfSail, Facebook: @DelfSailEvent, Twitter: #DelfSailEvent). De fotokriich is iepen oant en mei snein 3 septimber, en de winners wurde bekend makke op freed 8 septimber 2023.

Oer DelfSail

DelfSail is in grutskalich maritym evenemint, dat om de pear jier yn Delfsyl organisearre wurdt. It bringt sawol histoaryske as moderne sylskippen en tal fan maritime aktiviteiten byinoar foar in grut spektakel. Foar mear ynformaasje oer DelfSail en de #DelfSailmaritiem fotokriich, kinne belangstellenden terjochte op de webside www.delfsail.nl. It evenemint is te folgje op sosjale media: @DelfSail, Facebook: @DelfSailEvent, Twitter: @DelfSailEvent.