Bûtenfilms fan De Lawei en MuseumDr8888 yn ’e museumtún

De Lawei en Museum Dr8888 fertoane fan 7 oant en mei 9 septimber bysûndere bûtenfilms yn de museumtún.

Op 7 septimber wurdt de film Munch toand oer ien fan de wichtichste ekspresjonistyske keunstners, dy’t wrâldferneamd wurden is troch syn ikoanyske wurk ‘De Skreau’. Op 8 septimber draait de film The Menu, oer in bysûndere sjef-kok dy’t in menu fol skokkende ferrassingen servearret. Op 9 septimber wurdt it 25-jierrich bestean fan de film The Big Lebowski fierd. De film giet oer ‘The Dude’ dy’t op ’e siik giet nei syn beleagers.

By in filmbesite is ek in spesjaal gearstald trijegongemiel te boeken. It miel wurdt optsjinne oan lange tafels yn de kleastergongen fan it museum. De ferskillende menukaarten binne te besjen fia www.lawei.nl/film. Dêr is ek mear ynformaasje oer de films te finen en kinne kaarten besteld wurde.