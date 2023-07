Britske kuierster twa kear yn 24 oeren rêden troch Spaanske helptsjinsten

In Britske kuierster hat yn 24 oere tiid twa kear de help fan de Spaanske helptsjinsten nedich hân. De frou fan 64 wie op twa jûnen efterinoar op ferskillende rûten yn de problemen kommen.

It gie foar it earst mis op moandei. De frou wie mei kunde oan it kuierjen tusken twa doarpkes yn de noardwestlike provinsje Cantabrië. De reisgenoat wie dêrby alfêst foarútrûn. Omdat de frou mar net op de bestimming oankaam, skille er om 20.30 oere it alarmnûmer. Fuortdaliks waard in brede sykaksje op tou set, mei ambulânsen, brânwacht, plysjes, gidsen en in berchrêdingsploech. Yn totaal diene 28 minsken yn achttjin reauwen mei, in helikopter bleau fanwegen min sicht oan ’e grûn.

De frou waard oeren letter yn de boskjes njonken it kuierpaad fûn. Hja wie it paad bjuster mar net ferwûne. Op in brankaar waard se yn it tsjuster wer nei it paad brocht, sa’n hûndert meter fierderop.

De jûns dêrnei wie der in melding út de buorgemeente Vega de Liébane. It bliek om deselde frou te gean. Oer wat der diskear misgien wie, dielde de rêdingstsjinst minder details mei, allinnich dat de melding efkes foar 23.00 oere ynkaam. Opnij rieden plysjes, minsken fan de brânwacht, meiwurkers fan de ambulânsetsjinst en berchgidsen út. De frou bliek diskear ferwûne rekke te wêzen. Neffens pleatslike media wie se fallen op in helling doe’t se foar in keppel skiep útwiek. Hja is mei blauwe plakken en nei alle gedachten in brutsen pols yn it sikehûs opnommen.

Neffens in wurdfierder wie it de earste kear dat helpferlieners yn ien dei twa kear foar deselde persoan yn aksje komme moasten.