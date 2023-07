‘Bioferskaat yn it doarp’ wint LF2028-Bonuspriis

It projekt ‘Bioferskaat yn it doarp’ fan Fûgelwacht Aldeholtpea en omkriten is de winner fan de LF2028-Bonusprijs yn ’e regio Súdeast-Fryslân wurden. Woansdeitejûn 5 july 2023 wie de priisútrikking op ’e iisbaan fan Aldeholtpea. De sjek fan € 2.028 is oerlange troch Iepen Mienskipsfûns Advyskommisjelid Annie Stelma.

Bioferskaat yn it doarp

Foar fûgels wurdt it hieltyd dreger om in gaadlik plakje yn ’e beboude kom te finen om harren nestke te meitsjen. Fûgelwacht Aldeholtpea en omkriten biedt de fûgels in helpende hân mei syn kreative plan om de fûgelstân te ferbetterjen. Yn ’e mande mei frijwilligers en basisskoallebern sil dy faunatuorren en ynsektehotels bouwe.

Sjueryrapport

De sjuery fynt it in hiel orizjinele oanpak om op dy wize oan it lokale bioferskaat en de fûgelstân te wurkjen. Alles komt dêryn byinoar: planten, ynsekten, fûgels en bewenners. It projekt is in prachtich foarbyld fan in kombinaasje fan ynspirearjen, motivearjen en in bydrage leverjen oan it bioferskaat yn it eigen doarp.

LF2028-Bonuspriis

De LF2028-Bonuspriis is in oanmoedigingspriis dy’t troch it gearwurkjen fan it Iepen Mienskipsfûns (IMF) en LF2028 ta stân kommen is. It giet om in bedrach fan € 2.028. Nei alle iepenstellingsperioaden fan it IMF kiest de sjuery ien winner út trije nominearre IMF-projekten út elke regio. De útrikte priis op 5 july is ferbûn oan de earste iepenstellingsperioade fan it IMF yn 2023 (16 jannewaris o/m 2 febrewaris 2023). It is in ekstra beleanning om’t it projekt ek sjen lit dat der omtinken foar takomstige generaasjes is.

Fan 18 septimber oant en mei 5 oktober 2023 kin in oanfraach yntsjinne wurde.