BBB, CDA, FNP en ChristenUnie berikke akkoart

Fryslân kriget definityf in nije koälysje fan BBB, CDA, FNP en ChristenUnie. De ûnderhannelers fan de fjouwer partijen binne it iens wurden.

Op ynhâld hawwe BBB, CDA, FNP en ChristenUnie oerienstimming berikt. Formateur Chris Stoffer makket dat bekend. Oer de ferdieling fan portefúljes kinne de partijen inoar ek fine, mar it lêste wurd dêroer is oan it nije kolleezje fan Deputearre Steaten. Dat kolleezje kin noch foar it simmerreses oan ’e slach.

De beneaming fan de deputearren – de kandidaten dy ’t troch de partijen foardroegen binne – sil op woansdei 19 july wêze. Dyselde dei sil it bestjoersakkoart op de wurklist fan Provinsjale Steaten stean. De Steaten krije it op 13 july oanbean.