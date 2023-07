Australiër en hûn rêden nei twa moanne driuwen yn Stille Oseaan

In 51-jierrige seesiler út Australië is tegearre mei syn hûn rêden nei twa moanne op drift yn de Stille Oseaan. Hja meitsje it nei omstannichheden goed.

Tim Shaddock wie yn april mei syn katamaran út it Meksikaanske La Paz weigien foar in boatreis nei Polynezië. Nei likernôch in moanne kaam er yn ’e problemen trochdat yn in stoarm al syn apparatuer útfoel. Pas ôfrûne wike waard syn boat ûntdutsen troch de helikopter fan in tonynfisker. De netsleper ferlei syn koers om Shaddock en hûn Bella op te pikken. Op fideobylden fan de rêding is te sjen hoe’t Bella optein mei de sturt wispelet en Shaddock gol laket as se oan board helle wurde.

Shaddock fertelde dat se oerlibbe hiene troch reinwetter op te fangen en rauwe fisk te iten. Hy wie ôffallen en hie in flink burd, mar wie fierder noch sûn. “Ik haw in drege tiid op see hân”, seit er yn in fideo dy’t de bemanning fan it fiskersskip makke. “Ik haw rêst en goed iten nedich, want ik haw lang op see west.” Neffens de skipsdokter sil Shaddock earst mar in bytsje iten krije, om him wer oan iten wenne te litten. Hy neamt it in goed teken dat Shaddock by de tiid bliuwe koe en tige praatsk wie. “Der wurdt goed op my past”, seit Shaddock sels yn syn fideoboadskip.

It sil noch in skoftke duorje foar’t Shaddock wer foet oan fêste wâl sette kin, want it fiskersskip moat noch werom nei Meksiko farre.