Anne Dykstra: Swanger

Kollum



Unfoech praat (36)

Yn it skreaune Frysk sjogge we it wurd swanger noch net sa faak, of is dat al net mear sa? Yn it mûnlinge ferkear binne de Fryske froulju yn alle gefallen meast gewoan swanger en gean se nei swangerskipsgimmestyk en krije se swangerskipsferlof. Dochs is swanger gjin Frysk wurd. It is in Nederlânsk ynslûpsel. Foarmen fan it Nederlânske zwanger komme we yn ûnderskate talen om ús hinne tsjin. It Dútsk hat schwanger, it Deensk svanger en yn it Aldingelsk wie it swongor of swangor. Dy lêste beide foarmen wurde yn de etymologyske wurdboeken ferklearre as ‘loch, stadich, swier yn ’t bewegen’. Yn it Frysk hawwe we swier as ien fan de wurden foar zwanger. Dat slút moai oan by de Aldingelske betsjutting fan swangor.

Frysker.nl hat swierwêzen foar zwangerschap. Swaangerskip wurdt ek jûn, mar wol mei de warskôging ‘leenwoord’. Soe dat trouwens in soarte fan eufemisme wêze foar ‘hollanisme’? By ‘zwangerschapsgymnastiek’ fine we frjemdernôch dan wol wer swangerskipsgymnastyk. Mar ja, hoe moat it oars ek al? Kreamgymnastyk, lykas it N-F wurdboek fan 1985 jout? Dat liket wat in frjemde oersetting, want de kream is by âlds it bêd dêr’t de frou de lytse poppe yn kriget en hjoed-de-dei is it de befalling. In kreamfrou is in frou dy’t krekt in poppe krige hat en noch wat bykomme moat yn it kreambêd. Goed besjoen is kreamgymnastyk dus gymnastyk by de befalling. It kreamferlof dat it N-F wurdboek jout foar ‘zwangerschapsverlof’ soe dan net langer duorje as it poppekrijen.