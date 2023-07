Anne Dykstra: De swarte broek oan

Kollum

Unfoech praat (35)

Fan in ûngestelde frou wurdt neffens in opjefte yn it WFT (1972) wol sein dat se de swarte broek oan hat. Ik wit net oft it letterlik om in swarte (ûnder)broek giet. Men soe dan hast earder in reade ûnderbroek ferwachtsje.

Salang’t de frou ûngesteld is, stiet de bysliep by de measten stil. Ommers, in goede skipper fart net troch de reade see, as de minne dagen foarby binne, dan kin ’t wer wêze. Dy minne dagen slagge fansels op de net altyd noflike menstruaasje, mar foar al te pystige manlju is it ek in dreech skoftsje tiid. Troch sa’n ien sil de fariant in goede skipper fart ek troch de reade see wol betocht wêze.

Ta beslút fan dizze rige oer de sûne sykte noch in pear tips út De âlde boereblom- en krûdetún út 1975.

De gewoane snijpiterseelje holp by noasbliedingen, by de regels en it nachtlik soms ferfelende switten bleau út. Tsjin pynlike regels soe absintaalst helpe en it boerewjirmkrûd regele, as it moast, de saken. It trijeblêd is ek goed foar de menstruaasje, mar tink derom, it is ek in abortivum!