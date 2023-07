Anne Dykstra: Bedsbuordsje

Kollum

Unfoech praat (37)

It bêd waard al mei de die yn ferbân brocht, doe’t der noch bedsteden wiene. We fine teminsten twa ûnderdielen fan it bedstee werom yn siswizen dy’t mei it yn ferwachting wêzen te krijen hawwe. Alderearst it bêdsboerd, of it bêdsbuordsje, dat is in (hoek)planke yn in bedstee dêr’t wat op set wurde kin. As in frou fan ‘t bêdsbuordsje fallen wie, dan wie se yn ferwachting. De bêdsplanke is in op ’e kant steande losse planke foar in bedstee om der net út te fallen. Neffens it wurdboek fan Halbertsma, rekkent it jongwiif fan de bêdsplanke ôf, dat wol sizze, se set de begjindatum fan har swierens op de earste dagen fan it houlik. As in bern njoggen moanne nei it houlik berne waard, dan waard sein, dat is ek fan ’e bêdsplanke ôf of, hja binne fan ’e bêdsplanke ôf begûn. Ik priuw dêr ek wat erchtinkends yn, wa wit binne de jongelju wol krekt efkes earder begûn! Dan ha se al wat foarútbuorke.

In breugemanspiip wie in fersierde piip foar de breugeman (bruidegom). Sadwaande koe neffens Eeltsje Halbertsma in dokter tsjin in jonge frou sizze “Jo hawwe út de breugemanspiip rookt”, doe’t bliken die dat se swier wie. Faaks wie er sels dy dokter wol.