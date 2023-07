Amerikaanske saakkundigen: ôfrûne moandei wie waarmste dei ea metten

Ofrûne moandei wie wrâldwiid de waarmste dei dy’t ea metten is. Dat docht bliken út in analyze fan sifers fan de National Centers for Environmental Prediction út de Feriene Steaten. Dy sifers wurde sûnt 1979 byholden.

De trochsneed temperatuer op de ierde wie moandei 17,01 graden Celsius. It foarige rekôr stamme út augustus 2016 en wie 16,92 graden. Op ferskate plakken yn ’e wrâld is it ûnwenstich waarm. Dat is bygelyks yn it suden fan de Feriene Steaten sa. Parten fan Sina hawwe te krijen mei in hjitteweach en yn it noarden fan Afrika binne temperatueren fan om de fyftich graden hinne metten. Op Antarktika is it ek opfallend waarm. Oekraynske ûndersikers stelde in temperatuer fan 8,7 graden fêst.

“Dit is gjin mylpeal dy’t wy fiere moatte”, seit in klimaatwittenskipper fan it Imperial College Londen tsjin parseburo Reuters. “It is in deafûnis foar minsken en ekosystemen.”

El Niño

Neffens wittenskippers komme de hege temperatueren troch de klimaatferoaring, yn kombinaasje mei El Niño. Mei El Niño wurdt it waarmer op ierde as normaal. Fan it waarfenomeen is sprake as de oerflaktemperatuer fan it wetter yn ’e Stille Oseaan om de evenaar hinne waarmer is as yn trochsneed. De foarige kear dat der in sterke El Niño wie, wie yn 2016.