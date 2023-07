Alde kaarten fan it Sealterlân no op ynternet

Op www.seeltersk.de fan it Seeltersk Kontor binne no sa’n tritich âlde kaarten fan it Sealterlân te finen. Dy waarden sammele troch Heiner Hinrichs, Kurt Niemeyer en Bernhard Krone yn ’e rin fan ferskate desennia. Hja koene se soms út it jiskefet rêde. De wearde fan sokke âlde kaarten waard yn it ferline net altyd ynsjoen.



Hinrichs, dy’t sûnt de tachtiger jierren by de gemeente Sealterlân wurket, hat de kaarten yn hege resolúsje ynscand. Hy stelde se beskikber oan it Seeltersk Kontoor, dat geregeldwei oanfragen kriget fan genealogyske en histoaryske ûndersikers. Hooplik helpt it digitale oanbod mei it ûndersykswurk, dat faak op frijwillige basis dien wurdt, seit Henk Wolf fan it Seeltersk Kontoor.

De kaarten binne hjir te finen: www.seeltersk.de/archiv/alte-landkarten-des-saterlandes-digital-verfugbar.