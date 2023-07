Advyskommisje Dichter fan Fryslân bekend

Wa wurdt de nije Dichter fan Fryslân? Yn novimber fan dit jier wurdt bekend wa’t yn de fuotleasten komt fan de hjoeddeistige Dichter fan Fryslân, Sigrid Kingma. Deputearre Steaten hawwe de advyskommisje frege om mei in foardracht te kommen. De kommisje bestiet fan ’t jier út Sigrid Kingma, Ammerins Moss-de Boer en Céline Wierda.

De organisaasje oangeande de Dichter fan Fryslân leit yn hannen fan De Afûk. Wa’t him aanst Dichter Fan Fryslân neame mei, wurdt op 16 novimber bekend makke.

Ien kear yn ’e twa jier wurdt in nije Dichter Fan Fryslân keazen. Dy titel giet nei in dichter waans wurk heech skoart op kwaliteit, eigensinnigens en meartaligens. Affiniteit mei keunst, orizjinaliteit en presintaasje wurde troch de kommisje ek beoardiele. Mei de beneaming fan de Dichter Fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzy yn it Frysk of in Fryske streektaal.

De Dichter fan Fryslân is ambassadeur fan de Fryske poëzy en skriuwt seis oant tsien Frysktalige gedichten by in sels keazen gelegenheid of aktueel barren.

Kommisjeleden