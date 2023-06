Yllustraasjes fan Yke Reeder nei biënnale yn Bratislava

Fan 4 oktober o/m 3 desimber 2023 wurdt de 29e edysje fan de Biennial of Illustrations Bratislava (BIB) holden. Dy renommearre ynternasjonale útstalling foar berneboeke-yllustraasjes wurdt organisearre troch Bibiana, it ynternasjonale hûs foar keunst foar bern yn Bratislava, Slowakije.

IBBY-Nederlân fersoarget lykas alle edysjes de Nederlânske ynstjoering. Diskear koene dêr tsien yllustratoaren foar selektearre wurde. De seleksjekommisje wurdt gearstald troch it bestjoer fan IBBY-Nederlân en bestie dit jier út Femmie van Dodewaard (Berneboekewinkel de Giraf), Eline Mijster (Biblioteek AanZet), Talma Joachimsthal (grafysk ûntwerper/boekmakker) en Elke Brand (bestjoerslid IBBY).

Nei yngeand oerlis is de kommisje ta in unanym droegen seleksje kommen, dêr’t Nederlân goed mei fertsjintwurdige wurde sil yn Bratislava.

De neikommende yllustratoaren en boeken binne selektearre foar de BIB 2023:

Marieke ten Berge – Noord en Polder

Linde Faas – Ergens in de sneeuw en De trollen van Leif

Alice Hoogstad – De nachtlantaarns van meneer Makkelie

Mark Janssen – Dromer

Puck Koper – Water is voor vissen

Marieke Nelissen – Verhalen van de fladdertak

Yke Reeder – Abe en de Aardichman

Herma Starreveld – Vogel is dood

Hedy Tjin – Op de rug van Bigi Kayman

Jeska Verstegen – Beer is nooit alleen

Foarôfgeand oan de iepening fan de BIB beoardielet in ynternasjonale sjuery alle útstalde yllustraasjes, dy’t fan oer de hiele wrâld ynstjoerd binne. De sjuery kent ferskate prizen ta: de Grand Prix, fiif Gouden Appels en fiif Medaljes. Mear ynformaasje oer de útstalling en eardere winners is te finen op: www.ibby-nederland.nl/biennial-illustrations-bratislava.