Werhellings ‘Tsjerke fan de Moanne’ yn july en augustus

Sûnt it útbrekken fan de koroanapandemy yn maart 2020 hat Omrop Fryslân TV hast alle sneinen om 10.00 oere in tsjerketsjinst útstjoerd, mei de werhelling om 12.00 oere. Dy tsjerketsjinsten waarden earst út de Martinitsjerke yn Frjentsjer útstjoerd en sûnt 2021 alle moannen út in oar plak yn de provinsje Fryslân.

Yn de moanne juny is de Menistetsjerke Fermanje op De Jouwer de Tsjerke fan de Moanne. Op snein 25 juny sil ds. Wim Beekman, klassisdominee fan de klassis Fryslân, de tsjinst liede. Ien fan syn bernsbern, Fimke Bakker, fersoarget de bibellêzing en Fred Veenstra spilet op it oargel.

Yn de moannen july en augustus sil op sneintemoarn in werhelling útstjoerd wurde fan guon tsjerketsjinsten dy’t yn de simmers fan 2021 en 2022 al útstjoerd west hawwe. De reden dêrfoar is de grutte drokte by Omrop Fryslân yn ferbân mei de simmerske aktiviteiten en eveneminten. Yn goed oerlis mei de oanbelangjende gemeenten hat de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân in kar makke fan de tsjinsten dy’t op ’e nij útstjoerd wurde sille. Minsken kinne sa thús de werhellingstsjinsten likegoed meifiere en meigenietsje.

Yn septimber sille de tv-tsjinsten útstjoerd wurde út de Sint Pitertsjerke yn Grou wei.

Taheakke: útstjoerskema