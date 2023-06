Wall House #2 siket keunstners en fotografen foar nije útstalling

Foar in nije útstalling yn de ikoanyske museumwente Wall House #2 oan de Grinzer Hoarnsemar wurde mei in iepen oprop keunstners en fotografen socht. Yn ’e hjerst fan 2023 iepenet Een ode aan Wall House #2, mei wurken selektearre nei oanlieding fan de oprop. Ut de ynstjoeringen kiest de seleksjekommissje tsien keunstners. De útstalling is fan 26 augustus oant en mei 26 oktober te sjen.

Wichtichste útgongspunt foar de ynstjoeringen is de konneksje mei Wall House #2, fertelt programmeur Gea Schenk: “Dat kin fan alles wêze: it gebou sels, de arsjitektuer, de omkrite. Sels in portretsearje, fan bygelyks de minsken yn de omkriten fan it gebou. Salang’t der mar in konneksje mei it arsjitektuerikoan is.”

Wall House #2 is in ynspiraasjeboarne foar in protte keunstners. “Yn ’e rin fan de dei of neigeraden de waarsomstannichheden feroarje, wikselet ek de belibbing fan Wall House #2, sawol nei binnen as nei bûten ta. Dat fermannichfâldiget foarmen, kleuren, symboalen en nijsgjirrige details”, fertelt Schenk, weromomsjend nei de seis ôfrûne jierren dêr’t se de ynfolling fan it gebou op har naam. Mei de nije útstalling wol se keunstners en fotografen, profesjoneel en amateur, de kâns biede om harren eigen oade oan it bysûndere gebou te bringen. Dêrby kriget Wall House #2 help fan Kunstpunt Grins. Frou Schenk: “Sy hawwe in enoarm netwurk en helpe ús om sa folle mooglik keunstners oan te sprekken. It is fantastysk om dêr gebrûk fan meitsje te kinnen.”

Betingsten

Oant en mei 16 july kinne keunstners oer de mail harren wurk ynstjoere nei opencallwallhouse@groningermuseum.nl; maksimaal trije de persoan. Op basis fan in frege beskriuwing makket de seleksjekommisje in kar. Dy kommisje bestiet út Gea Schenk, kurator Nadia Abdelkaui fan it Grinzer Museum en Sander Vermeulen fan Kunstpunt Grins. Yn de seleksjeproseduere lette sy op ferbyldings- en sizzingskrêft, artistike kwaliteit en faktechnyske útfiering, en dat it wurk in dúdlike ferbining mei Wall House #2 hat.

De keunstners en fotografen dy’t mei harren wurk ûnderdiel fan de gearstalde útstalling wurde, krije yn de lêste wike fan july berjocht. Dy tsien keunstners krije elk boppedat in fergoeding fan 500 euro eksklusyf btw.



Oer Wall House #2

Wall House #2 is útsein in nijsgjirrich objekt foar arsjitektuerleafhawwers in poadium foar regionaal talint op it mêd fan keunst en kultuer. It waard yn 2001 boud. Sûnt 2016 is it gebou, dat eigendom fan de gemeente Grins is, yn behear fan it Grinzer Museum. Der wurde ferskate útstallingen en aktiviteiten organisearre. Bûten iepeningstiden is Wall House #2 op ôfspraak te besjen of te hier.