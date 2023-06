Wâldsein hat earste doarpskuier yn kombinaasje mei doarpsargyf

Douwe Zondervan, foarsitter fan de Historische Kring Wâldsein, hat juster formeel it startskot jûn foar in wiidweidige digitale doarpskuierstipe yn syn wenplak.

By fjirtich lokaasjes mei in bysûnder ferhaal binne QR-koadebuordsjes oanbrocht. Dy ferhalen binne yn wurd en byld optekene yn it digitaal doarpsargyf fan Wâldsein en kinne troch besikers en toeristen lêzen wurde nei it scannen fan de QR-koades. Meikoarten sille noch in tsiental fan sokke buordsjes tafoege wurde.

Bysûnder is dat de QR-buordsjes yntegraal diel útmeitsje fan in mânsk digitaal doarpsargyf. De histoaryske organisaasje hat dêrmei in ynstrumint yn hannen dat in besite oan Wâldsein toeristen en besikers troch it fertellen fan lokale histoaryske ferhalen in ekstra diminsje jaan kin. De ferhalen binne skreaun yn nau kontakt mei de ynwenners fan it doarp. It doarpsargyf fan Wâldsein is te sjen op: waldsein.argyf.nl.

It doarpsargyf is boud yn it spesjaal foar doarps- en stedsargiven ûntwikkele ErfgoedCMS fan DeeEnAa, Online City- en Regiomarketing op ’e Jouwer. Underwilens binne ûnder mear Easterein, Jirnsum, Easternijtsjerk en Donkerbroek ek al dwaande mei it ynrjochtsjen fan in soartgelikens doarpsargyf.