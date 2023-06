Waarpraatsje: Wat reinwetter

DE JOUWER – It wie tiisdei in hiel kreaze en noflike simmerdei. Woansdei kin der wer ris wat rein falle, mar in wiete boel wurdt it net.

Tiisdeitenacht is de loft berûn en it soe wat reine kinne. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in matige súdwestewyn. It wurdt 14 graden.

Woansdei wurdt in skiere dei mei earst sa út en troch wat (sto)rein. Yn ‘e rin fan ‘e dei soe de sinne ek noch wol efkes skine kinne. De sude- oant súdwestewyn is swak oant matich. It wurdt goed 20 graden.

Freed en yn it wykein liket it ek net drûch te bliuwen.

Jan Brinksma