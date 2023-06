Waarpraatsje: Waarmer

DE JOUWER – It wie alwer in kreaze en drûge dei mei in stûfe wyn. Fan freed ôf wurdt it waarmer.

Tongersdeitenacht is it, nei alle gedachten, helder. De wyn komt út it noardeasten en is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar sa út en troch frij krêftich. It wurdt 10 graden,

Freed skynt de sinne flink, mar letter op ‘e dei wurdt it wat minder sinnich. De noardeaste-, letter eastewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. Op de Waadeilannen wurdt it 23 graden en boppe it fêstelân 26.

It wykein sjocht der heechsimmersk út.

Jan Brinksma