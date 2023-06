Waarpraatsje: Waarmer

DE JOUWER – Nei in hiel skoft mei net al te waarm simmerwaar, krije wy letter yn ‘e wike simmerske temperatueren en it bliuwt noch hieltyd drûch.

Tiisdeitenacht is it, nei alle gedachten, helder. By in swakke oant matige noarde- oant noardeastewyn wurdt it in graad of 8.

Woansdei soe de loft earst op guon plakken wat berûn wêze kinne, mar de sinne komt der wol by. De noarde- oant noardeastewyn, letter noardewyn is matich, mar boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt op de Waadeilannen en by de noardlike kust lâns 15 graden, mear de provinsje yn kin it hast 20 graden wurde.

Fan tongersdei ôf wurdt it in hiel stik waarmer.

Jan Brinksma