Waarpraatsje: Waarm wykein

DE JOUWER – It is waarm en it bliuwt waarm, mar takomme wike feroaret it waar wol. De kâns op in rein- of tongerbui nimt ta en it sil suver hast wat near wurde.

Sneon kin it earst noch (wat) dampich wêze, mar letter komt de sinne der ek goed by. Yn ‘e middei kin de loft yn it Waadgebiet wat berûn reitsje. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in matige noardeastewyn. It wurdt 21 graden op de Waadeilannen en by de noardlike kust lâns en 25 graden mear de provinsje yn.

Snein kin it mei 24 oant 28 graden noch wat waarmer wurde. De sinne skynt grif, mar in strieljende dei wurdt it net. De swakke wyn komt út it súdeasten.

Moandei soe der miskien in rein- of tongerbui falle kinne. It wurdt in graad of 24 en de swakke oant matige wyn komt út it westen en soks is hiel lang lyn.

Jan Brinksma