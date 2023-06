Waarpraatsje: Tongersdei yn Fryslân drûch

DE JOUWER – It hat tiisdei foar it earst yn wiken wer ris reind. De tongerbuien wiene net al te swier en mei de rein foel it op de measte plakken ek noch wol wat ta. Tongersdei bliuwt it yn Fryslân, nei alle gedachten, drûch, mar op oare plakken kin it in wiete boel wurde.

Woansdeitenacht is it helder en op guon plakken soe damp ûntstean kinne. By hast gjin wyn wurdt it 15 graden.

Tongersdei kin it earst noch dampich wêze, mar letter komt de sinne der ek (goed) by. By in matige noardeastewyn is it mei in graad as 23 net al te waarm.

Fan freed ôf giet de temperatuer wer omheech.

Jan Brinksma