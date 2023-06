Waarpraatsje: Tige stabyl

DE JOUWER – It waar is net faak sa stabyl as dizze en de lêste wiken. Juny sil grif yn ’e top tsien fan waarmste simmermoannen bedarje. Mar miskien ek wol yn de sinnichste en drûchste tsien sûnt it begjin fan de foarige iuw. It is hast net te leauwen.

Tiisdeitenacht is it wer helder en by in swakke oant matige noardeastewyn wurdt it 11 graden.

Woansdei skynt de sinne flink. De easte- oant noardeastewyn is swak oant matich, mar yn it Waadgebiet en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. De temperatuer leit om de 25 graden hinne. By de noardlike kust lâns en op de Waadeilannen is it 22 graden.

Foar tongersdei en freed wurdt gjin feroaring ferwachte.

Jan Brinksma