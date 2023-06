Waarpraatsje: Soel simmerwaar

DE JOUWER – Yn Ljouwert waard it sneintenacht net kâlder as 19,4 graad en yn Lauwerseach bleau de temperatuer sels krekt boppe de 20 graden! It is noch hieltyd waarm simmerwaar, mar it waar is dochs feroare. Wy binne de hege wyn kwyt en it kin dizze wike sa út en troch near wêze. De kâns op in (tonger)bui nimt ek ta.

Moandeitenacht soe der in (tonger)bui falle kinne. By in swakke oant matige eastewyn wurdt it 15 graden.

Tiisdei is it earst skier en it soe wat reine kinne, mar letter komt de sinne der ek noch wol by. By in swakke oant matige eastewyn leit de temperatuer om de 25 graden hinne.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it heechsimmer.

Jan Brinksma