Waarpraatsje: Sneon rein, snein drûch

DE JOUWER – It is alwer hast in wike gewoan simmerwaar en dat sil it yn it wykein ek wêze. Sneon reint it sa út en troch, mar snein is it drûch

Sneon is de loft berûn en der falt sa út en troch (sto)rein. De súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt net folle waarmer as 19 graden.

Snein sjocht it waar der in stik better út. It bliuwt drûch en wy sjogge de sinne grif ek wol. By in matige oant frij krêftige westewyn sil it in graad of 20 wurde.

Moandei is in bui net útsletten, mar de sinne skynt ek. In strieljende dei wurdt it net, mar mei 20 graden is it wol noflik simmerwaar.

Jan Brinksma