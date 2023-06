Waarpraatsje: Oanhâldend waarm

DE JOUWER – It bleau tongersdei yn Fryslân drûch, wylst it yn it grut part fan Nederlând yn ‘e middei reinde. It bliuwt foarearst waarm.

Tongersdeitejûn soe der yn in part fan Fryslân wat rein falle kinne, mar wis is dat net. Yn ‘e nacht is it, nei alle gedachten, drûch en by in earst matige, letter swakke noardwestewyn wurdt it 15 graden.

Freed skynt de sinne in grut part fan ‘e dei. De swakke oant matige wyn komt út it noardwesten oant westen. De temperatuer leit tusken 20 en 24 graden.

Yn it wykein wurdt it, benammen op snein, wer waarm simmerwaar.

Jan Brinksma