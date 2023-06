Waarpraatsje: It bliuwt simmer

DE JOUWER – It wie in hiel neare tiisdei mei tige hege temperatueren. It simmerwaar wit fan gjin ophâlden.

Tiisdeitejûn kinne der flinke tongerbuien falle, miskien wol mei in soad wetter. Heil en wynpûsten binne ek net útsletten. Tiisdeitenacht wurdt it wer drûch. It is 15 graden en der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in matige súdwestewyn.

Woansdei is it earst oan ‘e skiere kant, mar letter skynt de sinne ek flink. De matige wyn komt út it súdwesten oant westen en mei 21 oant 24 graden is it wat nofliker.

It foarútsjoch is dúdlik: In ein fan it simmerwaar is foarearst net oan ‘e oarder.

Jan Brinksma