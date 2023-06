Waarpraatsje: In stik nofliker

DE JOUWER – Nei in hiel lange rite mei waarm en sinnich waar, wie it waar fan moandei foar in soad minsken, nei alle gedachten, in stik nofliker. It waarme waar komt foarearst net werom en it wurdt ek wat ritiger.

Moandeitenacht klearret it op en der is net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in matige westewyn. It wurdt 14 graden.

Tiisdei skynt de sinne geregeld, mar sa strieljend as de lêste dagen wurdt it net mear. It bliuwt wol, sa goed as, drûch. De weste- oant noardwestewyn is swak oant matich en de temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Woansdei falt der noch net folle delslach, mar fan tongersdei ôf kin it sa út en troch reine.

Jan Brinksma