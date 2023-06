Waarpraatsje: Heechsimmer

DE JOUWER – It wie freed alwer in waarme en drûge simmerdei en yn it wykein is it sels heechsimmer. Benammen snein wurdt it hiel waarm.

Sneon skynt de sinne grif, mar in strieljende dei liket it yn Fryslân net hielendal te wurden. De wyn komt út it súdwesten oant westen en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 23 graden hinne.

Snein wurdt it mei 28 graden soel. De sinne skynt hast de hiele dei en der stiet in swakke súdeastewyn.

Moandei giet de temperatuer wat omleech. By in matige westewyn en foar in part in berûne loft is it 23 graden.

Jan Brinksma