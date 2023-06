Waarpraatsje: Gewoan simmerwaar

DE JOUWER – It wie woansdei in suterige dei mei sa út en troch wat (sto)rein. It bliuwt foarearst gewoan simmerwaar sûnder útsjitters.

Woansdeitenacht falle der in pear buien en mei 16 graden is it oan ’e waarme kant. By de kust lâns stiet in matige súdwestewyn, mear de provinsje yn is der hast gjin wyn.

Tongersdei falle der rûnom wat buien en de loft is foar it grutste part fan ’e dei berûn. De súdwestewyn is matich en it wurdt goed 20 graden.

Freed en sneon feroaret der net in soad.

Jan Brinksma