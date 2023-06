Waarpraatsje: Freed wer sinne

DE JOUWER – It wie in skiere mar ek soele tongersdei. Freed sjogge wy de sinne wer.

Tongersdeitenacht soe der noch in bui(ke) falle kinne en by hast gjin wyn wurdt it 14 graden.

Freed skynt de sinne geregeld, mar in buike is net hielendal útsletten. De noardweste- oan westewyn is matich en de temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Sneon bliuwt it ek net drûch, mar snein wol.

Jan Brinksma