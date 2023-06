Waarpraatsje: Freed wat minder waarm

DE JOUWER – It wie alwer in kreaze en waarme simmerdei mei in hiel soad sinne. Freed wurdt it efkes wat minder waarm, mar yn it wykein giet de temperatuer wer omheech.

Tongersdeitenacht is it helder. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar waait in matige noardewyn. Mei in graad of 8 kuollet it flink ôf.

Freed skynt de sinne wer hast de hiele dei. Troch in matige noarde- oant noardwestewyn wurdt it op de Waadeilannen en by de noardlike kust lâns net folle waarmer as 19 graden. Fierder de provinsje yn kin it 23 graden wurde. Koartsein, in noflike dei.

Yn it wykein sil it wer waarm oant tige waarm wurde.

Jan Brinksma