Waarpraatsje: Drûch, sinnich en waarm

DE JOUWER – It is al wiken drûch mei in soad sinne en de lêste tiid ek hege temperatueren. It simmerwaar bliuwt foarearst, mei takomme wike miskien wat wetter.

Woansdeitenacht is it helder en by hast gjin wyn wurdt it 13 graden.

Tongersdei skynt de sinne wer flink. De easte- oant noardeastewyn is swak oant matich. It wurdt in graad of 24, mar yn it Waadgebiet is it 21 graden.

Freed en sneon is it ek heechsimmer.

Jan Brinksma