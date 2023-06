Waarpraatsje: De hiele wike waarm

DE JOUWER – Nei in tige waarm wykein, bliuwt it de hiele wike waarm. Delslach wurdt foarearst noch net ferwachte en de sinne makket oeroeren.

Moandeitenacht is it helder en by in swakke oant matige eastewyn kuollet it ôf nei in graad as 15.

Tiisdei skynt de sinne sa’n bytsje de hiele dei. De eastewyn is matich, mar by de noardlike kust lâns stiet in frij krêftige noardeastewyn. Op de Waadeilannen en by de noardlike kust lâns wurdt it in graad of 20. Mear de provinsje yn leit de temperatuer tusken 23 en 26 graden.

De oare dagen fan dizze wike feroaret der hast neat.

Jan Brinksma