‘Utstoarn’ reptyl weromfûn yn Australië

Biologen hawwe yn Súd-Australië eksimplaren fan in reptilesoarte fûn dêr’t fan tocht waard dat dy útstoarn wie. It krekte fynplak fan de Fiktoriaanske grûnagame wurdt geheim holden om it bist te beskermjen.

De lêste kear dat it bistje sjoen waard wie yn 1969. Der waard tocht dat de soarte dêrnei útstoarn wie troch fersnipeling fan syn libbensgebiet, weidzjend fee en rôfdieren lykas wylde katten en foksen. Omdat der de ôfrûne jierren grute waard dat der waarnimmingen dien wiene, waard sûnt 2017 offisjeel nei it fyftjin sintimeter lange bistje socht. It krûpdier makket diel út fan in famylje grûnagamen dy’t gjin eargat of trommelflues hawwe en dêrom yn it Latyn Tympanocryptis hjitte, ‘ferburgen ear’.

Speurhûnen

De Australyske oerheid makket no jild frij foar in beskermingsprogramma, om foar te kommen dat de bedrige diersoarte dochs noch ferdwynt. Sa wurdt in fokprogramma opset yn de dieretún fan Melbourne. Der wurdt ek 100.000 euro útlutsen om speurhûnen te learen mear eksimplaren te finen. “It bêste foar it weromkommen fan de Fiktoriaanske grûnagamen is dat wy krekt witte wêr’t se sitte”, leit miljeuminister Plibersek út.