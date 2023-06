Lama’s lizze treinferkear by Wenen plat

In groepke ûntkommen lama’s hat ferline wike ien fan de wichtichste treinferbiningen fan Wenen in skoftke stillein.

It wie de bisten slagge om te ûntsnappen út in sirkus dat yn ’e buert syn tinten oan it opsetten wie, berjochte spoarweimaatskippij ÖBB. De lama’s rûnen likernôch tweintich minuten lang tusken de spoaren by it treinstasjon fan Meidling. Meiwurkers fan it sirkus, it spoar en de plysje wisten de bisten úteinlik allegearre te fangen en nei it sirkus werom te bringen. Neffens de ÖBB rekke net ien fan de bisten ferwûne.

It is tige seldsum dat in dier of groep dieren yn Wenen it treinferkear platleit, berjochtet in wurdfierder fan de treinferfierder oan parseburo DPA. Op it plattelân binne soms wol tydlike fersteuringen fanwegen kij op de rails. Ein foarige moanne wie it treinferkear koarte tiid ûntregele nei’t in trein in bear deariden hie yn de Eastenrykske dielsteat Salzburg.