Undersyk: minste kâns op autostellerij yn Fryslân

Mei de kaai yn ’e hân by in leech parkearplak oankomme: nearne yn Nederlân hat men sa’n lyts risiko op autostellerij as yn Fryslân. De kâns dat jins auto fan de oprit ferdwynt is hjir sels goed sân kear lytser as earne oars yn Nederlân, al binne der wol ferskillen de gemeente. Dat docht bliken út ûndersyk fan Independer op grûn fan data fan de plysje en it CBS.

Yn Fryslân waarden yn de earste fjouwer moanne fan 2023 yn trochsneed 0,5 motorreauwen op tsientûzen húshâldens stellen. Dat is gâns minder as de lanlike trochsneed (3,7). Yn Noard-Fryslân wurde auto’s it faakst gewurde litten. De earste fjouwer moanne fan it jier waarden dêr mar 0,3 auto’s stellen. “Men is foar dieverij fan in auto allinnich fersekere as men WA plus of allrisk fersekere is. Mei allinnich in WA-fersekering falt men dan dus bûten de boat. It is dan ek saak en tink dêr goed oer nei by it ôfsluten fan in autofersekering. Sjoch by it ferlykjen goed wat in WA-plus mear kostet as in WA-fersekering. Meitsje dan in goede ôfwaging”, seit ekspert autofersekeringen Menno Dijcks fan Independer.

Weststellingwerf autostellerij-gemeente fan Fryslân

Foar alle gemeenten leit it risiko wer oars. Neffens it tal húshâldingen steane motorreauwen it minst feilich parkearre yn Weststellingwerf. De kâns dat in auto dêr stellen wurdt is hast trije kear sa grut as op oare plakken yn de provinsje.

De gemeenten yn Fryslân mei de grutste kâns op autostellerij

Tal stellerijen op de 10.000 húshâldingen:



Weststellingwerf: 1,7

Harns: 1,3

It Hearrenfean: 0,9

Smellingerlân: 0,8

Opsterlân: 0,8

Net yn alle gemeenten gie it ferkeard. Sa is fan jannewaris oant en mei april 2023 gjin inkelde melding fan in stellen motorreau dien yn ûnder oare Eaststellingwerf, De Fryske Marren en op de Fryske Waadeilannen. Alle sifers binne op de ûndersyksside te besjen.

Toyota populêrst ûnder dieven

Opfallend is dat net alle auto’s like populêr binne yn it dievegilde. Ferline jier wie de populêrste auto om te stellen in Toyota. Mar leafst ien op de seis stellen auto’s wie fan dat Japanske automerk. “Foaral it mei 83% tanimmen by it stellen fan Toyota’s falt my op. Dochs is it fersekerjen fan Toyota’s noch net djoerder wurden, mar dat kin der fansels wol fan komme as de trend trochset”, leit Dijcks út.

Motorreauwen

Yn de sifers fan de plysje giet it oer motorreauwen. Dêr falle ek motoaren en frachtauto’s ûnder. In útsplitsing is foar dit jier noch net bekend. Ferline jier wiene auto’s en bestelauto’s goed foar 75,27% fan alle stellen motorreauwen.